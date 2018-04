Les liens étroits entre Cuba et l'Afrique [This is Culture]

Après plus de 50 ans au pouvoir le règne des Castro va prendre fin le 19 avril. Raul (le frère de Fidel) va céder sa place à un nouveau président. Sans les Castro c’est une nouvelle ère qui va s’ouvrir entre cette ile et notre continent.

Politique, spiritualité, culture…Cuba et l’Afrique ont des liens forts. A commencer par la musique.

La rumba : un pont entre l’Afrique et Cuba

S’il y a un style de musique qui montre ce lien entre Cuba et le continent c’est bien sur la rumba. Et en Afrique le berceau de la rumba se trouve en RDC.

Un documentaire réalisé par Alan Brain et qui s’appelle ‘The rumba kings’ va sortir dans quelques mois. Il retrace l’histoire de la rumba congolaise qui a fait (et qui fait encore) danser toute l’Afrique.

Cuba et les luttes politiques en Afrique

En dehors de la musique comment est ce que ces liens entre Cuba et l’Afrique se sont tissés ? Grâce au président cubain Fidel Castro et à Che Guevara. Fermement opposés à toute forme d’impérialisme occidental, ils ont joué un rôle important sur le continent pendant et après les indépendances (notamment en Angola, au Mozambique, et en RDC où Che Guevara s’est installé plusieurs mois)…Cuba est aussi le premier pays où Nelson Mandela s’est rendu dès sa sortie de prison.

Aujourd’hui la coopération entre Cuba et l’Afrique prend surtout la forme d’une diplomatie médicale. Cuba envoie des milliers de médecins sur le continent.

Les racines africaines de Cuba

Un dernier domaine lie Cuba à l’Afrique c’est la spiritualité. A Cuba environ 70% de la population est adepte des cultes afro-cubains comme la ‘santeria’ (une religion héritée des esclaves africains issus du peuple yoruba).

Comme les esclavagistes leur interdisait de pratiquer cette religion, les esclaves ont donné des noms et une apparence catholique à ces divinités africaines qui sont appellées les Orishas.