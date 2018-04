Le Costa Rica lance son premier satellite

Le premier satellite d’Amérique centrale construit au Costa Rica est prêt.

Il s’agit d’un nano satellite d’environ un kilo lancé le 02 avril dernier à partir du Cap Canaveral en Floride dont l’objectif est de surveiller la croissance forestière au Costa Rica.

L’initiative est de l’Association Centrale de l’aéronautique et de l’espace avec la collaboration de donateurs, l’Institut Technologique du Costa Rica (TEC) et des entreprises privées.

Une fois en orbite, le satellite se connecte à une station distante située au siège du Costa Rica, où il utilisera des capteurs pour surveiller la croissance des arbres et calculer les niveaux de séquestration du carbone.

“Nous pouvons récolter des informations sur la manière dont les arbres poussent pendant longtemps et de cette manière nous pouvons établir la fixation carbone à partir de leur manière de pousser “ a rapporté Guillermo Marín, représentant de l’Association d’Amérique centrale pour l’Aéronautique et l’Espace

Cette nouvelle technologie est la concrétisation d’une vision de développement dans la région d’Amérique Centrale.

Et pour accompagner ce lancement, certains étudiants ont participé à cette innovation via une liaison vidéo.

“Nous commençons à nous lancer dans la technologie des fusées pour pouvoir en lancer nous-même dans le futur, même si elles sont suborbitales, depuis notre pays “ a declaré un étudiant en ingénierie.

Au delà du satellite, l’autre objectif sera de former et développer les compétences des professionnels et des étudiants costariciens afin de réaliser des missions spatiales.

Ce qui semble être promoteur pour le Costa Rica.