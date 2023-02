Starlink déploie l'internet par satellite au Rwanda

Starlink poursuit sa progression en Afrique. Après le Nigeria, l'opérateur internet par satellite du milliardaire Elon Musk va poser ses valises au Rwanda avec la promesse de révolutionner le système éducatif dans les zones non couvertes par la fibre ou au réseau ADSL.

Notre correspondante à Kigali, Diana Iriza a tendu son micro à un professeur de l'école Kimihurura, dans la capitale rwandaise.

Cela jouera un rôle important dans l'amélioration de l'éducation, surtout pour une école comme celle-ci qui n'est pas connectée à un réseau Internet fiable. L'un des défis auxquels nous sommes toujours confrontés est le manque de gadgets numériques pour nos élèves. Dans cette école, nous avons 1405 élèves et les gadgets dont nous disposons ne sont que 136 a expliqué Isaac Ruganza, de l'école Kimihurura.

Ce système de connexion à Internet par constellation de satellites à la particularité d'être relativement proche de la terre ce qui assure une connexion internet rapide et plus efficace. Dans un premier temps, Starlink sera déployé dans 500 écoles du Rwanda dès le 22 février prochain. En 2020, moins de 30 % de la population avait accès à Internet. Certains élèves sont déjà enthousiastes : là où je vis, il est difficile de se connecter à l'Internet. Ce serait bien de venir à l'école et d'avoir accès à l'Internet. Cela m'aiderait dans mes études.

Le Rwanda compte 6 756 écoles, allant des écoles primaires, secondaires aux professionnelles. Sur ce nombre, environ 3 000 écoles ne sont pas connectées à Internet. Le gouvernement rwandais espère réduire ces chiffres après le lancement de Starlink.