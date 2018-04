Cameroun : la requête en annulation des élections sénatoriales au sud-ouest rejetée (médias)

Un espoir qui vient de s’envoler pour le Front social-démocrate (SDF), principal parti de l’opposition au Cameroun. Sa requête en annulation des élections sénatoriales dans le sud-ouest du pays a été rejetée ce mardi par le Conseil constitutionnel, rapportent des médias locaux.

Urgent!

The SDF petition calling for anulement of the senatorial election in the South West Region rejected by the constitutional council.

The Council said Njenje Valentine Kleber; a minicipal councillor does not qualify to file a petition as stipulated by law — Mimi237 (@Mimimefo237) 3 avril 2018

According to the Constitutional Council, a petitioner must be:

-a candidate

-a polititical party

-a state official.

The CDU petition is currently being examined. https://t.co/0CxnRaNoIR — Mimi237 (@Mimimefo237) 3 avril 2018

Une pétition expliquait état le 28 mars dernier qu’il n’y a pas eu élections le 25 mars dans les départements de Lebialem et Koupe-Manengouba, car « seulement 27 des 93 électeurs ont voté à Lebialem », selon Njenje Valentin Kleber, un conseiller municipal du SDF. À cause notamment «de la terreur et de l’horreur orchestrées par des hommes armés non identifiés ».

Dans sa pétition, le SDF faisait également état d’une participation des électeurs « fictifs et la fermeture à 16h30 des bureaux de vote. Ce qui est contraire à la loi ».

Malheureusement, le SDF a été débouté. Pour le Conseil constitutionnel, étant donné que la demande a été introduite par un conseiller municipal. « D’après la loi, un conseiller municipal n’est pas habilité à déposer une pétition. Cette tâche relève d’un candidat indépendant ou d’un parti politique », explique une source proche.

Peut-être le SDF reviendra-t-il à la charge en changeant de méthode.