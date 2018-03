Cameroun : le SDF demande l'annulation des élections sénatoriales au sud-ouest

Pour le Front social-démocrate (SDF), principal parti de l’opposition au Cameroun, les élections sénatoriales devraient ou doivent être annulées dans la région du sud-ouest. À cause des fraudes et des violences qui auraient entaché le scrutin.

La requête a été déposée hier au Conseil constitutionnel. D’après le texte, il n’y a pas eu élections dans 25 mars dernier dans les départements de Lebialem et Koupe-Manengouba, « en raison de la terreur et de l’horreur orchestrées par des hommes armés non identifiés ».

The SDF wants the Senatorial election cancelled in the entire South West Region. The party has filed a petition at the Constitutional Council over fraud in Lebialem and Attacks that marred the voting process in Bangem