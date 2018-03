Affaire Khalifa Sall : que dira l'AIMF ?

L’ancien maire de Dakar a écopé hier d’un emprisonnement ferme de 5 ans à l’issue de son procès pour détournement des fonds au tribunal correctionnel de Dakar qui lui reprochait d’avoir détourné 2,8 millions d’euros entre 2011 et 2015. Y compris une amende de 7.620 euros.

Une condamnation qui a poussé nombreux de ses partisans dans la rue. Lesquels ont manifesté leur colère en lançant des pierres sur les forces de l’ordre qui, elles, ont répliqué en utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Quant à ses avocats, ils ont interjeté appel, remettant en cause le verdict.

En attendant l’examen de la requête par la Cour d’appel, la condamnation a défrayé la chronique dans l’univers médiatique francophone. De Dakar à Kinshasa en passant par Ouagadougou, Niamey et Cotonou, la plupart des chaînes de télévision ont ouvert leurs éditions vespérales par cette condamnation. Des médias anglophones en ont également fait les choux gras. Ce qui a relégué au second plan des événements aussi bien importants ou plus importants. À l’instar du démantèlement d’une cellule terroriste au Maroc.

Emotional scenes in Dakar as opposition politician Khalifa Sall is jailed for embezzlement – supporters say the charges are politically motivated pic.twitter.com/orLgJglToN