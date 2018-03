Éthiopie : le futur Premier ministre pourrait être musulman

On va bientôt connaître le nom du nouveau Premier ministre éthiopien. C’est en tout cas ce qu’affirme Daniel Berhane, un blogueur proche du gouvernement animé. Et ce serait l’actuel Premier ministre qui est musulman. Une grande première depuis 1943.

Pour le blogueur, les 180 membres du Conseil de l‘Éthiopie du Front démocratique révolutionnaire populaire (EPRDF), parti au pouvoir seraient en train de débattre des modalités et du profil du futur Premier ministre.

S’il est difficile de connaître le nom, des observateurs misent sur l’actuel vice-premier ministre Demeke Mekonen du Mouvement démocratique national Amhara (ANDM). Lui qui comblera le vide créé par Haile Mariam Dessalegn qui a récemment démissionné de permettre « la mise en œuvre des réformes entreprises par le gouvernement ».

Et si sa nomination est confirmée, Demeke Mekonen sera le 13è Premier ministre et devrait être le premier musulman à occuper ce poste depuis 1943. “A la fin de la semaine, l‘Éthiopie aura son premier Premier ministre musulman et un député du SNNPR, c’est-à-dire Demeke Mekonen et Shiferaw Shigute”, écrit le blogueur sur son compte Twitter.

Demeke Mekonen a été nommé vice-premier ministre le 20 août 2012, au même moment que Haile Mariam Dessalegn promu premier ministre suite à la mort de Meles Zenawi qui a régné de 1995 à 2012.

Demeke Mekonen (Gauche) prêtant serment en 2012 en tant que vice-premier ministre

Mais, cette désignation du nouveau Premier ministre aura lieu dans un contexte d‘état d’urgence destiné marqué par une répression brutale qui a déjà coûté la vie à plusieurs Oromo et poussé à l’exil vers le Kenya plus de 5000 personnes.