La zone de libre - échange continentale et le social

Attendue depuis longtemps, l’avènement de la zone de libre échange continentale ne devrait pas être une fin an soi.C’est l’avertissement contenu dans une étude datant de 2016 et commanditée par : Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et du bureau de Genève de la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES).