Vent de "panique" au Zimbabwe : Mugabe revient en politique, en sous-main

L’ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, très discret depuis sa démission forcée en novembre, vient de déclencher un vent de “panique” dans le parti qu’il a dirigé pendant des décennies, en posant aux côtés d’un ancien général, candidat d’opposition à la présidentielle de 2018.

Sur la photo, l’ancien homme fort du Zimbabwe, costume de couleur et cravate, se tient debout auprès de l’officier à la retraite Ambrose Mutinhiri, en chemise noire et tout sourire.