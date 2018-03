Zimbabwe : Mugabe parraine-t-il un parti d'opposition ?

Ambrose Mutinhiri, un ancien brigadier et dissident du parti au pouvoir au Zimbabwe, la Zanu-PF s’est récemment affiché fièrement au côté de l’icône du parti et ancien président déchu Robert Mugabe.

Ambrose Mutinhiri vient en effet de créer le Front patriotique national (NPF), un parti d’opposition dont il compte porter la voix aux élections présidentielles prévues cette année.

Alors qu’il rendait visite à son mentor, Robert Mugabe, le nouveau patron du NPF a tenu à lui présenter son projet et lui faire une totale allégeance. Il espère notamment “travailler sous ses ordres dans divers secteurs du pays”, a-t-il souligné lors de sa visite.

La semaine dernière, Ambrose Mutinhiri est sorti des rangs de la Zanu-PF jugeant anticonstitutionnelle l’intervention militaire qui a mené à la chute de Robert Mugabe, après 38 ans de règne.

A la suite de cette intervention, plusieurs personnalités du parti, favorables au leader déchu et à son épouse, ont été évincés. Selon un correspondant de la BBC, il est fort probable que cadres de la Zanu-PF et l’ancien président travaillent à former un parti d’opposition au pouvoir d’Harare.