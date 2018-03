Élection présidentielle en Sierra Leone : l'hypothèse d'un second tour en passe de se confirmer

Quelque deux jours après, la présidentielle du 7 mars en Sierra Leone commence déjà à livrer ses secrets. Et la première information, c’est qu’il y aura forcément un second tour. C’est en tout cas la conviction des ONG dont le National Elections Watch (NEW). Selon l’institution de surveillance des élections, personne de tous les 16 candidats, n’a pu obtenir plus de 55% de suffrages pour l’emporter dès le premier tour.

#SierraLeoneDecides The Civil society coalition project a run off since no party so far is near the 55% plus one vote threshold required to win in the first round.