Élections en Sierra Leone : « seule la Commission électorale a le droit d'annoncer les résultats » (NEC)

Quelque 24 heures après les élections générales d’hier, la Commission électorale (NEC) de la Sierra Leone a publié ce jeudi un message attirant l’attention de l’opinion sur la publication des résultats dont le décompte est en cours.

« Après une session de vote réussie hier, leur a été autant de résultats contradictoires ou des nouvelles de la victoire à travers le pays. Nous ferons donc savoir au public que seul NEC a le mandat d’annoncer le résultat final et de déclarer les gagnants », a déclaré ce jeudi, Mohamed Conteh, président de la NEC sur la page Twitter de son institution.

After a successful voting session yesterday, their has been so many conflicting results or news of victory going around the country. We will therefore make it known to the public that only NEC has the mandate to announce the final result and declare winners. #SierraLeoneDecides pic.twitter.com/zybWU5Iued