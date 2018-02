Kenya : le député ayant supervisé « l'investiture» d'Odinga paie une caution de 490 dollars

Tom Joseph Kanjwang aurait passé une deuxième nuit consécutive derrière les barreaux. Le député doit sa libération d’aujourd’hui au versement d’une caution de 50 000 shillings kényans (490 dollars) à l’issue de l’audience au tribunal de Ngong à Nairobi. Mais, le député reste sous le collimateur de la justice. C’est le 9 février prochain qu’il comparaîtra de nouveau pour s’expliquer sur la « trahison » dont l’accuse la justice.

TJ Kanjwang released on cash bail of Kshs. 50,000.00, a demonstration of how trivial and frivolous the treason charges are.