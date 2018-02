Congo : sauver les espèces de chimpanzés en voie de disparition

Avec 98 % de similitude dans l’ ADN , on croit que les chimpanzés sont étroitement liés à l’homme et donc : ses cousins.

Chaque semaine, l’association HELP se rend à Concuati, le sanctuaire des chimpanzés pour s’occuper de ces espèces menacées

HELP, en français Habitat Écologique et Liberté des Primates est une ONG congolaise fondée en 1989. L’association promeut la protection de la faune, en particulier des primates comme les chimpanzés et leur habitat naturel.

Un centre de recherche appelé ‘‘le triangle’‘ est également ouvert dans la forêt ; c’est là que les chimpanzés victimes du braconnage reçoivent les premiers soins. Pour Mathew Christianson du centre d‘études approfondies sur les chimpanzés : les chimpanzés sont capables d’utiliser des outils comme les humains.

L’association organise d’autres activités telles que l‘écotourisme, la recherche scientifique, le reboisement et l’apiculture.

Depuis 1989, Aliette JAMART, préside l’association HELP CONGO avec des mains de fer et aujourd’hui son sanctuaire fait la fierté de nombreux primates.

Cette famille de chimpanzés a traversé 21 pays africains. Plus importante, elle a complètement disparu d’un certain nombre de pays. Le nombre a diminué de 90 % au cours des 20 dernières années.

Plusieurs informations font état de ce que le commerce de ces animaux est lucratif ; un bébé chimpanzé peut être vendu jusqu‘à 12 500 dollars.