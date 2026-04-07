Zimbabwe : une nouvelle monnaie pour relancer l’économie

La banque centrale Zimbabwéenne a lancé une nouvelle monnaie nationale : le ZiG, pour Zimbabwe Gold. Objectif : lutter contre l’inflation et restaurer la confiance, après l’effondrement du dollar zimbabwéen.

Cette nouvelle devise est adossée à un panier de réserves, principalement de l’or, dont le pays est riche. Les autorités promettent une monnaie plus stable, plus prévisible et mieux contrôlée.

Dès maintenant, les comptes en dollars zimbabwéens sont convertis en ZiG. La banque centrale a aussi fortement réduit son taux directeur, de 130 % à 20 %, pour relancer l’économie.

Ces mesures interviennent dans un contexte de crise. En un an, la monnaie locale a perdu presque toute sa valeur face au dollar américain, alimentant une inflation élevée.

Face à cette instabilité, de nombreux Zimbabwéens continuent de privilégier le dollar américain pour leurs transactions et leur épargne.

Le défi est donc de taille pour les autorités : convaincre la population et les investisseurs que cette nouvelle monnaie sera durable.

Car dans un pays marqué par des années d’hyperinflation, la confiance reste fragile.