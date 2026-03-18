Chine : le salon IA et robotique de Pékin met en avant les robots médicaux intelligents

Le salon de la robotique de Pékin, organisé sur trois jours, attire les foules avec son accent mis sur l’intelligence incarnée, réunissant robots industriels et de service sur un site de 35 000 m² avec plus de 600 exposants. Dans le hall Chaoyang, des robots dédiés à la médecine traditionnelle chinoise, qui analysent des images de langue et des données de pouls, attirent un flux constant de visiteurs. L’événement, organisé par la Beijing Artificial Intelligence Society et plusieurs partenaires du secteur, se tient jusqu’au 20 mars et propose des forums ainsi que des démonstrations en direct. Parmi les temps forts figurent des robots humanoïdes pratiquant les arts martiaux, des quadrupèdes franchissant des parcours d’obstacles et des dispositifs de secours sous-marins. Certains systèmes mettent en avant un apprentissage de l’IA en temps réel, d’autres simulent une navigation en apesanteur. Le salon illustre la volonté de la Chine d’intégrer l’IA dans la santé, l’industrie manufacturière et les services, alors que la compétition mondiale dans la robotique s’intensifie.