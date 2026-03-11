Bienvenue sur Africanews

RDC : une enquête pour corruption réglée pour 30 millions de dollars

RDC   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

and AFP

Pays-bas

Une ancienne société holding du milliardaire israélien Dan Gertler, a déclaré avoir versé lundi, une amende de 25,8 millions d’euros aux autorités néerlandaises conformément à l’ordonnance pénale.

Les enquêteurs néerlandais avaient ouvert une enquête en 2018pour déterminer si la société baptisée "Fleurette", sanctionnée par les États-Unis, et le géant suisse Glencore avaient versé des pots-de-vin pour obtenir des droits d’exploitation minière à des prix inférieurs à ceux du marché. Les enquêteurs soupçonnaient que des dizaines de millions de dollars américains avaient été versés à un conseiller de haut rang de l'ancien président Joseph Kabila, un ami proche de Gertler, président du pays de 2001 à 2019.

Le parquet néerlandais a déclaré qu’"en acceptant cette ordonnance pénale, le parquet néerlandais a conclu que Fleurette, ainsi que d'autres personnes, s'étaient rendues coupables de corruption d'agents publics étrangers en RDC dans le cadre de l'acquisition de licences minières", a déclaré le parquet.

Les enquêteurs néerlandais avaient déjà abandonné leurs poursuites contre Glencore, après que le géant suisse des matières premières ait accepté de payer une amende pour régler une autre enquête pour corruption en Suisse.

