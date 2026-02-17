Jesse Jackson, icône des droits civiques américains, est décédé à 84 ans

Le révérend Jesse Jackson, figure majeure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et ancien candidat à la présidentielle, est mort à l’âge de 84 ans. Sa famille a annoncé qu’il s’est éteint paisiblement mardi matin, entouré des siens.

« Notre père était un leader au service des autres – non seulement pour notre famille, mais aussi pour les opprimés et les sans-voix à travers le monde », ont déclaré ses proches dans un communiqué saluant son engagement indéfectible en faveur de la justice et de l’égalité.

Héritier du combat de Martin Luther King Jr.

Né le 8 octobre 1941 à Greenville, en Caroline du Sud, Jesse Jackson s’engage très jeune dans le militantisme. Dans les années 1960, il rejoint le cercle rapproché de Martin Luther King Jr au sein du mouvement pour les droits civiques. Il était présent à Memphis en 1968 lorsque le leader emblématique a été assassiné.

Au fil des décennies, Jesse Jackson s’impose comme l’un des porte-voix les plus influents des Afro-Américains et des populations marginalisées, élargissant son combat à toutes les formes d’inégalités.

Un acteur politique de premier plan

En 1984 puis en 1988, il brigue l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle. Ses campagnes, inédites par leur ampleur, mobilisent des millions d’électeurs issus des minorités et des classes populaires, et ouvrent la voie à une représentation politique plus large au sein du Parti démocrate.

Fondateur d’Operation PUSH en 1971 puis de la Rainbow PUSH Coalition, il œuvre pendant plus de cinquante ans pour l’inscription sur les listes électorales, la justice sociale et les droits civiques, aux États-Unis comme à l’étranger.

Diagnostiqué en 2017 de la maladie de Parkinson, Jesse Jackson avait qualifié cette épreuve de « défi physique », tout en poursuivant ses activités militantes. En novembre dernier, il avait été hospitalisé après l’annonce d’une maladie neurodégénérative rare. La cause exacte de son décès n’a pas été précisée.

Sa disparition marque la fin d’une époque. Jesse Jackson laisse derrière lui l’image d’un militant infatigable dont l’action a profondément marqué l’histoire politique et sociale américaine. Des hommages publics sont prévus à Chicago pour célébrer sa vie et son héritage.