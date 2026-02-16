La Chine. va supprimer les droits de douanes pour 53 pays africains

La Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur les importations en provenance de presque tous les pays africains à compter du 1er mai.

Cette décision stratégique a été annoncé le 14 février par le président Xi Jinping, elle renforce l’influence chinoise sur le continent.

Jusqu’ici, le pays asiatique appliquait déjà des droits de douane nuls à 33 pays africains. La mesure sera étendue aux 53 États africains partenaires diplomatiques de la Chine. Seul le Eswatini reste exclu, en raison de ses relations diplomatiques avec Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle.

La Chine est aujourd’hui un partenaire commercial du continent africain, mais également un acteur central du financement des infrastructures notamment via les nouvelles routes de la Soie.

Depuis la hausse des droits de douane décidée l’an dernier par le président américain Donald Trump, plusieurs États africains se tournent davantage vers la Chine.