Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

La Chine. va supprimer les droits de douanes pour 53 pays africains

La Chine. va supprimer les droits de douanes pour 53 pays africains
Sur cette photo publiée par l'agence de presse Xinhua, le président chinois Xi Jinping, à Pékin, le 31 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Yan Yan/Xinhua
By Rédaction Africanews

and AFP

Chine

La Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur les importations en provenance de presque tous les pays africains à compter du 1er mai.

Cette décision stratégique a été annoncé le 14 février par le président Xi Jinping, elle renforce l’influence chinoise sur le continent.

Jusqu’ici, le pays asiatique appliquait déjà des droits de douane nuls à 33 pays africains. La mesure sera étendue aux 53 États africains partenaires diplomatiques de la Chine. Seul le Eswatini reste exclu, en raison de ses relations diplomatiques avec Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle.

La Chine est aujourd’hui un partenaire commercial du continent africain, mais également un acteur central du financement des infrastructures notamment via les nouvelles routes de la Soie.

Depuis la hausse des droits de douane décidée l’an dernier par le président américain Donald Trump, plusieurs États africains se tournent davantage vers la Chine.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.