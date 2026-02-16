France–Algérie : Laurent Nuñez en visite officielle pour relancer le dialogue

Le ministre français de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, entame ce lundi 16 février une visite officielle de deux jours en Algérie. Ce déplacement, annoncé depuis plusieurs mois, marque la première venue d’un ministre français de l’Intérieur dans le pays depuis 2022.

Au cœur de cette mission diplomatique : une rencontre avec son homologue algérien, Saïd Sayoud, afin d’aborder plusieurs dossiers sensibles dans un contexte bilatéral particulièrement tendu.

Des sujets sensibles à l’ordre du jour

Parmi les thèmes prioritaires figurent la question des obligations de quitter le territoire français (OQTF), la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que la situation du journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis mai 2024.

La rencontre avait été initiée il y a plusieurs mois par la partie algérienne et organisée à la suite d’un échange téléphonique récent entre les deux ministres.

Les relations entre Paris et Alger se sont fortement détériorées depuis l’été 2024. En cause notamment : la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un dossier particulièrement sensible pour Alger.

Les tensions se sont accentuées en avril 2025 avec la mise en examen d’un agent consulaire algérien en France, suivie de l’expulsion de douze agents de l’ambassade française à Alger quelques jours plus tard.

Vers un début d’apaisement ?

Dans ce climat délicat, cette visite officielle apparaît comme une tentative de réouverture du dialogue. Récemment, Ségolène Royal, présidente de l’association France-Algérie, s’était rendue en Algérie à titre personnel pour tenter de renouer les liens entre les deux pays.

Le déplacement de Laurent Nuñez constitue toutefois une initiative institutionnelle majeure, susceptible de poser les bases d’un éventuel apaisement diplomatique entre la France et l’Algérie.

Alors que plusieurs dossiers sensibles restent en suspens, cette visite pourrait marquer une première étape vers un réchauffement progressif des relations bilatérales.