AES : un groupe dubaïote inaugure une centrale électrique au Burkina

Le groupe industriel Mark Cables FZE, basé à Dubaï, a inauguré lundi une centrale électrique de 200 mégawatts au Burkina Faso, renforçant ainsi davantage l’empreinte économique croissante des Émirats arabes unis en Afrique. Le groupe a indiqué que le projet, d’un montant de 180 millions d’euros, avait été achevé en seulement six mois et qu’il "marque un tournant dans la souveraineté énergétique du Burkina Faso".

Dirigé par une junte, le Burkina Faso souffre d’un grave manque d’électricité et, selon les chiffres de la Banque mondiale, seule environ un cinquième de la population a accès à l’électricité. "En fournissant 200 MW de capacité supplémentaire, Mark Cables offre une solution concrète au déficit national en électricité", a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, les Émirats arabes unis combinent une diplomatie active à une politique d’investissement massive sur le continent africain. Selon des données compilées par le Trésor français, les Émirats ont investi 110 milliards de dollars en Afrique entre 2019 et 2023, dépassant la Chine en tant que premier investisseur étranger du continent.

Important bailleur de fonds pour des pays africains souvent confrontés à des pénuries de liquidités, les Émirats financent de nombreux projets d’infrastructure et de sécurité, principalement en Afrique centrale et dans la Corne de l’Afrique, notamment dans les infrastructures portuaires et les matières premières.

Lors du sommet du G20 en novembre, le royaume a annoncé qu’il consacrerait un milliard de dollars au développement de l’intelligence artificielle en Afrique. Le même mois, les Émirats ont signé 40 accords d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars avec le Tchad, pays frontalier du Soudan. De même, en août, les Émirats arabes unis ont signé 44 accords d’une valeur de 6,5 milliards de dollars avec l’Angola, à l’occasion d’une visite du président Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane.