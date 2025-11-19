Nigéria : l'inquiétude des familles après les enlèvements de lycéennes

Au Nigeria, 25 lycéennes ont été enlevées lundi derniers dans le nord-ouest du pays. Près de soixante-douze heures après l'incident, les familles des victimes expriment leurs inquiétudes, dans un contexte sécuritaire des plus préoccupants, marqué par les mouvements terroristes en activité dans la région.

Des hommes armés ont attaqué un lycée avant l'aube, enlevant 25 écolières et tuant au moins un membre du personnel, l'une des élèves ayant échappé à ses ravisseurs.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'enlèvement des jeunes filles de l'internat de l'État de Kebbi et leurs motivations ne sont pas claires.

Le Nigeria est confronté à un problème de sécurité multidimensionnel, en particulier de la part de groupes amorphes de bandits armés qui se spécialisent dans les enlèvements contre rançon - parfois des milliers de dollars - et qui ont été responsables de plusieurs enlèvements très médiatisés dans la région nord du Nigeria. Les enlèvements, les attaques dans les villages et le long des routes principales sont devenus courants en raison de la présence limitée des forces de sécurité.

Ces bandits ne sont pas liés à des groupes militants tels que Boko Haram et le groupe dissident État islamique Province d'Afrique de l'Ouest, dont les attaques contre les communautés et les installations gouvernementales sont motivées par la religion.

La police a déclaré que les jeunes filles du pensionnat ont été enlevées de leurs dortoirs à 4 heures du matin lundi. L'école se trouve à Maga, dans la région de Danko-Wasagu.

Usman Muhammad, un parent qui a deux de ses filles à l'école, pense que cet incident affectera l'éducation des enfants de la communauté si rien n'est fait pour lutter contre l'insécurité. Aucun enfant ne retournera à l'école si la sécurité n'est pas assurée", a déclaré M. Muhammad.

Les groupes armés ciblent les écoliers de la région depuis 2014, lorsque Boko Haram a enlevé 276 élèves à Chibok, dans l'État de Borno. Cet enlèvement a marqué le début d'une nouvelle ère de peur, et des dizaines d'entre elles sont toujours en captivité.

Depuis les enlèvements de Chibok, au moins 1 500 élèves ont été kidnappés, les groupes armés trouvant de plus en plus dans les enlèvements un moyen lucratif de financer d'autres crimes et de contrôler des villages dans cette région du pays riche en minerais mais mal surveillée.

En mars 2024, plus de 130 écoliers ont été sauvés après avoir passé plus de deux semaines en captivité dans l'État nigérian de Kaduna.

Néanmoins, les descentes dans les écoles ont diminué ces dernières années, les gouvernements des États ayant mis en place des mesures de sécurité dans les zones sensibles, notamment en fermant les écoles pendant une période prolongée.