Barrages du Mondial 2026 : Nigeria - RDC, la finale des rêves africains

Le chemin vers le mondial 2026 se poursuit pour la République démocratique du Congo et le Nigeria.

Les deux nations ont décroché, ce jeudi 13 novembre à Rabat, leur billet pour la finale des barrages africains du Mondial 2026.

Les Léopards ont éliminé le Cameroun (1-0) grâce à un but salvateur de Chancel Mbemba dans le temps additionnel. Quelques heures plus tôt, les Super Eagles du Nigeria avaient pris le dessus sur le Gabon (4-1), portés par le buteur Victor Osimhen.

Dimanche, à Rabat, le stade sera le théâtre d’une finale de barrage explosive entre la RD Congo et le Nigeria. Deux nations historiques, deux générations talentueuses et un même objectif : s’approcher un peu plus du Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La RDC mise sur sa solidité et son collectif soudé, tandis que le Nigeria peut compter sur son expérience et ses stars européennes. Le vainqueur de cette finale disputera, en mars prochain, le barrage intercontinental, dernière étape avant de rallier la Coupe du monde.