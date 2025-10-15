La crise à Madagascar s'intensifie après la dissolution du parlement

Sa localisation reste inconnue à la suite d'une tentative de coup d'État apparente menée par une unité d'élite de l'armée qui a rejoint des manifestations de masse dirigées par des jeunes, exigeant sa démission. Le pays est secoué par des semaines de manifestations qui ont commencé en raison de pénuries d'électricité et d'eau et qui se sont depuis élargies en un mouvement plus large contre la pauvreté, la corruption et l'augmentation du coût de la vie. Des milliers de manifestants, principalement des jeunes, ont de nouveau envahi les rues d'Antananarivo mardi, appelant à la démission de Rajoelina face à la frustration croissante de sa gouvernance. Un tournant est survenu samedi lorsque la puissante unité militaire CAPSAT a fait défection et déclaré contrôler les forces armées malgaches. Le groupe, qui a joué un rôle clé dans l'accession au pouvoir de Rajoelina en 2009, a nié avoir orchestré un coup d'État mais a nommé de nouveaux chefs militaires et de gendarmerie. Bien que les rues soient restées en grande partie calmes, l'atmosphère dans la capitale était tendue car les mouvements de l'armée et la disparition du président ont laissé le pays face à une nouvelle incertitude politique.