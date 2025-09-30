Méditerranée : un canot de migrants subi une tentative d’interception meurtrière

Lundi, des images diffusées par une organisation de sauvetage en mer montrent un canot pneumatique surchargé de migrants en Méditerranée. Le canot a été approché par un patrouilleur des garde-côtes libyens, selon l'ONG.

Sea-Watch, une ONG allemande, a observé la scène depuis son avion, le Seabird. Près de trente personnes étaient à bord du canot. Malheureusement, quatre d'entre elles sont tombées à l'eau et une s'est noyée.

Giorgia Linardi, porte-parole de Sea-Watch, précise que le patrouilleur des garde-côtes a intercepté le canot. "Les migrants ont essayé de fuir, mais les vagues ont fait tomber quatre personnes à l'eau. Une personne s'est noyée devant notre équipage aérien."

Les migrants ont tenté de trouver refuge sur le navire marchand Maridive à proximité. Cependant, l'équipage du navire les a remis aux garde-côtes libyens.

À ce jour, le gouvernement de Tripoli et les garde-côtes libyens n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.