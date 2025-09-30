Méditerranée : un canot de migrants subi une tentative d’interception meurtrière

Migrants africains
Lundi, des images diffusées par une organisation de sauvetage en mer montrent un canot pneumatique surchargé de migrants en Méditerranée. Le canot a été approché par un patrouilleur des garde-côtes libyens, selon l'ONG.
Sea-Watch, une ONG allemande, a observé la scène depuis son avion, le Seabird. Près de trente personnes étaient à bord du canot. Malheureusement, quatre d'entre elles sont tombées à l'eau et une s'est noyée.
Giorgia Linardi, porte-parole de Sea-Watch, précise que le patrouilleur des garde-côtes a intercepté le canot. "Les migrants ont essayé de fuir, mais les vagues ont fait tomber quatre personnes à l'eau. Une personne s'est noyée devant notre équipage aérien."
Les migrants ont tenté de trouver refuge sur le navire marchand Maridive à proximité. Cependant, l'équipage du navire les a remis aux garde-côtes libyens.
À ce jour, le gouvernement de Tripoli et les garde-côtes libyens n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
