Madagascar : sept morts dans des manifestations, retour sur un jeudi noir

En marge des manifestations contre les coupures d'électricité et d'eau qui ont fait au moins sept morts à Madagascar, le président malgache a limogé vendredi son ministre de l’Énergie pour tenter de calmer le mouvement de protestation qui a appelé à une nouvelle manifestation ce samedi.

Voitures brûlées. Téléphérique vandalisé. Toute la nuit du jeudi et jusqu'au petit matin du vendredi, Antananarivo a été livrée aux pillards. Des dizaines de magasins ont été visés. Dans ce centre commercial, presque tous les magasins ont été saccagés. L'employé de ce restaurant regarde les dégâts avec impuissance : "je suis très triste. Quand nous sommes arrivés ce matin, des voleurs étaient encore là pour prendre ce qui restait. Ils avaient des couteaux et nous ont menacés et insultés. Ils nous ont dit de ne pas bouger ou ils nous tueraient. Nous ne pouvons que pleurer. Ils nous ont dit qu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient rien et qu'ils étaient obligés de voler" explique Sitraka, Employée du restaurant.

Des dizaines de milliers d'étudiants et de jeunes travailleurs ont bravé jeudi l'interdiction préfectorale de manifester et se sont rassemblés pacifiquement dans plusieurs rues du centre d'Antananarivo. Face aux manifestants, la police a fait usage de tirs de balles en caoutchouc et de grenades lacrymogènes.

Nous avons environ 12 heures de coupure d'électricité par jour. Cela signifie que pendant 12 heures par jour, nous quittons notre domicile, nous allons travailler, nous payons des impôts, et lorsque nous rentrons chez nous, il n'y a toujours pas d'électricité. / Vous entendez ce bruit ? Ce sont des étudiants qui se font attaquer. Les étudiants d'Ankatso manifestent pour que les cours reviennent à la normale. Parce que ça fait un mois qu'ils n'ont pas étudié, vous savez" peste Lala Herizo, étudiante, manifestante GenZ.

Vendredi, dans les rues, plusieurs manifestants sont venus aider les commerçants à nettoyer les dégâts. Si la situation est restée calme dans le centre-ville , des pillages ont encore été signalés dans la périphérie sud d’Antananarivo. Ce manifestant est venu participer à l'effort. De nombreux manifestants accusent les forces de sécurité de réprimer la population au lieu de la protéger des pillards : "la ville est saccagée et c'est notre devoir de nettoyer, c'est normal. Je soutiens les manifestations qui se déroulent pacifiquement. J'aimerais qu'il n'y ait pas autant de dégâts, mais des pilleurs, malheureusement, il y en aura toujours" soutient Tolotra, Manifestant Gen Z.

La Gen Z, le nom donné à ce mouvement a appelé à défiler samedi depuis l’université d’Antananarivo vers le quartier d’Ambohijatovo, où les manifestants avaient été bloqués par de multiples barrages jeudi.

A la télévision publique, le président Andry Rajoelina a condamné les pillages et les actes de déstabilisation : je condamne les revendications qui ont conduit au pillage et à la destruction des commerces et des biens privés. Nous avons vu des politiciens inciter ouvertement à la guerre et planifier sur les médias sociaux pour provoquer des troubles.