Le redoutable Mur de Kigali attend Evenepoel, Pogačar et les autres favoris

Les plus grandes stars du cyclisme, dont Remco Evenepoel et Tadej Pogačar, se préparent à affronter le Mur de Kigali, l’un des passages les plus redoutés du parcours de la course sur route prévue ce dimanche aux Championnats du monde au Rwanda.

Ce mur, situé sur les pentes du mont Kigali à 1 800 mètres d’altitude, est réputé pour ses ascensions abruptes et ses conditions éprouvantes. Véritable juge de paix du tracé, il pourrait jouer un rôle décisif dans l’issue de la course. Mais pour dompter le Mur, la puissance ne suffit pas. Les coureurs devront également faire preuve de résilience face à un environnement particulièrement exigeant : températures élevées (27 °C), forte exposition aux rayons UV (indice UVI 10), mauvaise qualité de l’air et bien sûr, l’altitude. Des facteurs combinés qui pèsent lourd sur les performances.

Le Mur de Kigali promet donc une course haletante, où seuls les plus endurants et les plus lucides pourront espérer triompher.