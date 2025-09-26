Bienvenue sur Africanews

Élections aux Seychelles : le vote anticipé débute dans un climat d’inquiétude

Une femme vote à l'école English River à Victoria, aux Seychelles, le jeudi 25 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Emilie Chetty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Seychelles

Les Seychelles, fragile paradis touristique, voient leurs élections influencées par des affaires de corruption et la controverse autour d’un hôtel sur l’île de l’Assomption. Les citoyens voteront samedi pour élire le président et les membres du Parlement, un scrutin déterminant pour l’avenir social, économique et écologique de l’archipel.

Le président sortant, Wavel Ramkalawan, espère conserver son poste face à des candidats qui dénoncent les scandales récents et promettent une meilleure gestion des ressources naturelles. Pour faciliter la participation, le vote anticipé a débuté cette semaine pour les personnes âgées et les travailleurs essentiels, et les bulletins ont été acheminés vers les îles éloignées.

Les enjeux sont cruciaux : préservation de l’environnement, lutte contre la corruption et développement touristique durable. Ce scrutin pourrait redessiner l’équilibre politique et social du plus petit pays d’Afrique, tant par sa population que par sa superficie.

