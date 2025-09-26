Cyclisme : le Rwanda accueille les premiers Mondiaux en Afrique

À Kampala, en Ouganda, Ronald Yiga prépare son vélo de course. Vêtu d’un pantalon de survêtement noir brillant, d’un maillot aux couleurs de l’Ouganda et d’un casque, il s’apprête à participer aux championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda. C’est la première fois en 104 ans que cet événement se déroule en Afrique.

Yiga, qui a commencé le cyclisme pendant la pandémie de COVID-19, explique : « C’est un événement majeur pour le continent et pour le Rwanda. En tant que voisins, l’Ouganda en bénéficiera. Cela va attirer beaucoup de monde, notamment pour le tourisme. »

Pour lui, cette compétition est une opportunité pour faire connaître le cyclisme en Afrique. « La plupart des participants passeront par l’Ouganda, avec ses attractions touristiques », ajoute-t-il.

Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, comme le Mali ou le Soudan du Sud, beaucoup de coureurs utilisent encore des vélos vintage, équipés de freins sur jante, tandis que les professionnels roulent sur des machines très coûteuses. Mais malgré ces différences, ils restent déterminés.

Le cyclisme reste encore discret en Afrique, souvent associé aux déplacements quotidiens et aux revenus modestes. Pourtant, sa popularité croît rapidement, grâce à des compétitions locales qui offrent aux jeunes la chance de concourir.

Les champions du monde en course, comme celle du Rwanda, attirent aujourd’hui des milliers de spectateurs. Plus de 300 millions de personnes dans le monde devraient suivre ces épreuves, notamment la course masculine de 273 kilomètres prévue dimanche, sur le célèbre Mur du Kigali, avec plus de 3 500 mètres de dénivelé.

Ces championnats marquent aussi la volonté du Rwanda de devenir une véritable plateforme sportive en Afrique. Le pays a investi dans des infrastructures comme la BK Arena, construite pour 100 millions de dollars. Le Rwanda rêve aussi d’accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 en Afrique depuis plus de trente ans.

Mais ces ambitions font aussi polémique. Certains groupes dénoncent une utilisation du sport pour masquer des violations des droits humains. La situation dans l’est du Congo, où le Rwanda est accusé de soutenir des rebelles, en remet aussi en cause la légitimité.

Pourtant, dans les rues, l’enthousiasme est palpable. Chauffeurs de moto-taxi, vendeurs, enfants : tous regardent avec intérêt ces compétitions. Yiga est convaincu que ces courses bénéficieront aussi à leur région.

Il affirme : « C’est un événement majeur pour toute l’Afrique. Cela attirera beaucoup de monde, et l’Ouganda en profitera. La plupart des participants vont passer par chez nous, pour le tourisme ou pour le sport. »

Un représentant ougandais, Aziz Ssempijja, souligne : « Nous devons montrer que l’Afrique peut exceller en cyclisme. Ces championnats, souvent organisés en Europe, n’avaient pas vraiment de place ici. Mais maintenant, c’est au Rwanda, et on peut même y aller en bus. »

Enfin, Ras B. Ssali, président du Fun Cycling Group, insiste : « Quand les jeunes voient ces compétitions, ils sont inspirés. Cela attirera de plus en plus de talents. Le rôle de l’État et des organisateurs est essentiel. Sans leur soutien, le cyclisme ne progressera pas. »