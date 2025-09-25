Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Les moments forts du discours de Mahmoud Abbas devant l'ONU

Le président palestinien Mahmoud Abbas s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies par vidéoconférence depuis le siège des Nations unies, le jeudi 25.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Ali Bamba

Etats-Unis

Le président palestinien, s'exprimant par vidéoconférence après que les États-Unis aient révoqué son visa, a déclaré jeudi aux dirigeants mondiaux que son peuple « rejetait » l'attaque du Hamas contre Israël en 2023 et s'est engagé à ce que le groupe militant ne joue aucun rôle dans la gouvernance de Gaza après la fin de la guerre et soit contraint de remettre ses armes.

Mahmoud Abbas a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que les Palestiniens de Gaza « sont confrontés à une guerre de génocide, de destruction, de famine et de déplacement » menée par Israël.

Son discours intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend à New York pour prononcer son propre discours en personne vendredi.

Malgré les descriptions détaillées et horribles des morts et des destructions à Gaza, Abbas a déclaré que les autorités palestiniennes « rejetaient » l'action menée par le Hamas le 7 octobre et qu'elle ne représentait pas leur peuple.

Il a également exposé sa vision de ce à quoi ressemblerait le gouvernement dans les territoires une fois la guerre terminée, affirmant que l'Autorité palestinienne était « prête à assumer l'entière responsabilité de la gouvernance et de la sécurité ».

Il a ajouté que « le Hamas n'aura aucun rôle à jouer dans la gouvernance » et devra remettre ses armes aux autorités palestiniennes.

« Il ne peut y avoir de justice si la Palestine n'est pas libérée », a déclaré Abbas.

Dans un discours bref, mais déterminé, Abbas a remercié les dirigeants mondiaux qui ont pris la défense des Palestiniens tout au long de la guerre à Gaza, affirmant que la récente reconnaissance de l'État palestinien avait donné à son peuple l'espoir d'une paix et d'une fin au conflit.

Il s'est félicité des récentes annonces faites par la France, le Royaume-Uni et le Canada reconnaissant le Soudan du Sud comme un État indépendant et a appelé les quelques dizaines de pays restants à faire de même.

Mais, a-t-il ajouté, cette reconnaissance symbolique ne suffit pas pour faire face à la situation actuelle.

Avant de conclure, il a adressé un message d'espoir au peuple palestinien, affirmant que, quelle que soit la durée des souffrances, « leurs conséquences ne briseront pas notre volonté de vivre et de survivre ».

Après le discours d'Abbas à l'Assemblée générale des Nations unies, toute l'attention se porte désormais sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'adressera vendredi à l'Assemblée générale, et plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles Israël poursuit depuis deux ans cette guerre à Gaza.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.