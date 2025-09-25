La coopération militaire turco-égyptienne renaît après 13 ans d’interruption

La Turquie et l’Égypte mènent actuellement dans les eaux de Méditerranée orientale leur premier exercice naval conjoint depuis treize ans.

Intitulées Mer d’Amitié 2025, ces manœuvres d’envergure associent des moyens navals et aériens parmi les plus modernes : frégates, sous-marins, vedettes rapides, drones de surface, hélicoptères et avions de chasse F-16.

Conçues pour renforcer l’interopérabilité, elles couvrent la planification opérationnelle, la lutte sous-marine, la guerre de surface ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage. Un « Jour des observateurs distingués » réunira par ailleurs les commandants des marines des deux pays.

La reprise de ces exercices marque une étape symbolique dans le réchauffement diplomatique entre Ankara et Le Caire.

Selon le ministre turc des Affaires étrangères, les relations bilatérales atteignent désormais « leur meilleur niveau de l’histoire moderne ». Ce rapprochement est illustré par la signature récente d’un accord industriel sur les drones navals et par la volonté partagée de consolider la sécurité régionale.