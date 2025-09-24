Guinée : la nouvelle constitution adoptée

La Guinée a adopté une nouvelle constitution au sortir du scrutin référendaire qui s'est tenu dimanche.

89,38 % des électeurs ont voté OUI pour le projet de constitution, avec un taux de participation de 86,42 % sur les 6,7 millions d'inscrits, selon le ministre de l'Administration territoriale, Ibrahima Kalil Conde.

Le nouveau texte devrait ouvrir la voix au chef de la junte Mamady Doumbouya de se présenter aux prochaines élections prévues en décembre 2025, même si le chef de la junte a toujours pas encore pas annoncé officiellement sa volonté de briguer un mandat présidentiel.

Les résultats publiés mardi en fin de journée restent encore à être confirmés par la Cour constitutionnelle.

Mamady Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 après le coup d'Etat qui renversait le président Alpha Condé.

C'était le huitième putsch qui intervenait en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale dans la période de 2020 et 2023.

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a déclaré aux journalistes mercredi que les résultats en faveur de la nouvelle constitution représentaient un "mandat de confiance" et ouvraient la voie à un retour à un régime civil.

Faya Millimono, chef du parti d'opposition Bloc Libéral, a affirmé que des bulletins de vote avaient été pré-marqués, tandis que des milliers d'autres avaient été annulés, et que des chefs locaux avaient voté à la place des citoyens sous la pression pour supprimer les votes "non" dimanche.