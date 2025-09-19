Bienvenue sur Africanews

Un suspect dans l'attentat de Paris de 1982, arrêté en Cisjordanie

Le président Macron s'est félicité vendredi de l'arrestation cette semaine en Cisjordanie occupée d'un Palestinien soupçonné d'avoir commis un attentat terroriste à Paris 1982   -  
(AP Photo/Lionel Cironneau, File)
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Cisjordanie

Le président français s'est félicité vendredi de l'arrestation cette semaine en Cisjordanie occupée d'un Palestinien soupçonné d'avoir commis un attentat terroriste à Paris en 1982, estimant qu'il s'agissait du résultat d'une "excellente coopération" avec l'Autorité palestinienne.

Le suspect, Hicham Harb, 70 ans, est accusé d'avoir supervisé les militants qui ont pris d'assaut le restaurant Jo Goldenberg, rue des Rosiers, le 9 août 1982.

Six personnes ont été tuées et 22 blessées dans ce qui est devenu l'un des attentats antisémites les plus célèbres de la France moderne.

L'attaque à la mitrailleuse et à la grenade dans le quartier juif de Paris, attribuée à l'Organisation Abou Nidal, a choqué la nation et souligné la portée mondiale des groupes militants palestiniens à l'époque.

Le parquet national antiterroriste français a déclaré à l'Associated Press qu'il avait été informé par Interpol que les autorités palestiniennes avaient arrêté Mahmoud Khader Abed Adra, connu sous le nom de Hicham Harb, en vertu d'un mandat international de 2015 lié à l'attentat de la rue des Rosiers.

Il a été officiellement mis en examen par des juges français le 31 juillet pour meurtre et tentative de meurtre en lien avec l'attentat. Harb et cinq autres hommes dans cette affaire ont été renvoyés en procès. Il est le premier du groupe à être arrêté.

