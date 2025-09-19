Bienvenue sur Africanews

Les IG Nobels : les réalisations scientifiques les plus comiques récompensées

Les prix Ig Nobel à l'université de Boston jeudi 18 septembre 2025, à Boston.   -  
Copyright © africanews
Robert F. Bukaty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Insolite

Une équipe de chercheurs japonais s'est demandé si le fait de peindre les vaches avec des rayures zébrées empêcherait les mouches de les piquer. Une autre équipe d'Afrique et d'Europe s'est interrogée sur le type de pizza que les lézards préféraient manger.

Ces chercheurs ont été récompensés jeudi à Boston par un Ig Nobel, le prix qui récompense les réalisations scientifiques les plus comiques. Parmi les lauréats de cette année, récompensés dans 10 catégories, figurent également un groupe européen qui a découvert que la consommation d'alcool améliore parfois la capacité d'une personne à parler une langue étrangère et un chercheur qui a étudié la croissance des ongles pendant des décennies.

La 35e cérémonie annuelle des Ig Nobel est organisée par les Annales de la recherche improbable, un magazine numérique qui met en lumière les recherches qui font rire puis réfléchir. Elle se tient généralement quelques semaines avant l'annonce des prix Nobel proprement dits.

Une cérémonie de célébration des lauréats a eu lieu jeudi soir à l'université de Boston, où les lauréats ont été bombardés d'avions en papier et fêtés par de véritables lauréats du prix Nobel Les chanteurs ont également interprété un mini-opéra sur les gastro-entérologues et leurs patients, inspiré par le thème de cette année, la digestion.

