La Black Music Action Coalition célèbre les personnalités qui oeuvrent pour le changement

La Coalition d'action pour la musique noire (La Black Music Action Coalition), organise chaque année depuis 5 ans, un événement à Los Angeles aux États-Unis, pour rendre hommage aux artistes, dirigeants, militants et entreprises qui ont utilisé leurs plateformes pour promouvoir le changement social au cours de l'année écoulée.

Le gala 2025 a été l’occasion de remettre un prix humanitaire, à l’artiste compositeur et interprète John Legend. Une récompense qui porte le nom d’un producteur de musique mythique, Quincy Jones.

« J’apprécie vraiment le travail que fait le BMAC pour défendre nos intérêts et ceux de notre industrie. Et j'apprécie beaucoup qu'ils m'honorent avec ce prix humanitaire, un prix qui porte le nom de mon ami et de mon mentor, Quincy Jones. Chaque fois que je reçois un tel prix, je pense à toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous essayons de collaborer, d'écouter et d'élever leur voix. C'est ainsi que nous pouvons faire du bon travail pour un grand nombre de personnes dans ce pays et dans le monde entier. C'est donc pour eux, pour tous ceux qui nous aident, pour tous ceux qui nous enseignent et qui travaillent avec nous, que je reçois ce prix en leur nom. », a déclaré John Legend, artiste.

« Les artistes noirs, veulent vraiment être reconnus pour le travail qu'ils fournissent, vous voyez ce que je veux dire, et pour le travail qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous savez, mon frère Willy « Prophet » Stiggers, mettre en place cette coalition, ce programme, vous savez ce que je dis, a été l'une des choses les plus étonnantes qui ait jamais pu arriver à la musique noire, vous savez, ce que je dis, dans le Hall 7. Donc, je veux dire. Je suis plus qu'honoré d'être ici pour soutenir cette cause », s'est confiée Flavor Flav, artiste.

Earth Wind and Fire s'est également produit lors de l'événement pour le plus grand plaisir des aficionados.