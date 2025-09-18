Visite du président de la CEDEAO au Burkina Faso

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est devenu le premier dirigeant du bloc ouest-africain de la CEDEAO à visiter un membre de l'Alliance des États du Sahel, ce qui, selon les analystes, marque un tournant dans les relations.

M. Bio, qui a pris la présidence de la CEDEAO en juin, a rencontré mardi le chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais présidentiel de Koulouba.

Selon la maison d'État de la Sierra Leone, M. Bio s'est engagé à favoriser des liens plus étroits et la coopération entre la CEDEAO et l'alliance du Sahel au cours de cette visite d'une journée, au cours de laquelle il a promis de "s'assurer que la paix revienne au Burkina Faso".

Dans une vidéo publiée sur le site X du président Bio, il a déclaré : "Je suis ici aujourd'hui pour montrer ma solidarité avec le peuple du Burkina Faso, pour lui dire qu'il n'est pas seul et que nous travaillerons ensemble pour rétablir la paix".

Les pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par la junte, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, se sont officiellement retirés du bloc régional connu sous le nom de CEDEAO en janvier de cette année.

Les médias d'État du Burkina Faso ont rapporté que les discussions ont porté sur la sécurité régionale et les relations internationales, les analystes estimant que ce voyage reflète l'acceptation croissante du bloc séparatiste.

"Ils l'ont accepté maintenant, la CEDEAO ne parlera plus du retour des pays du Sahel", a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer.

"C'est le commentaire le plus optimiste et le plus optimiste de la CEDEAO que nous ayons vu jusqu'à présent.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Bio a remercié M. Traoré pour son hospitalité.

"La CEDEAO a toujours joué un rôle important dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité économique dans nos pays", a-t-il écrit. "J'attends avec impatience la poursuite de la collaboration avec nos frères du Burkina Faso, alors que nous nous efforçons de défendre ensemble ces valeurs communes importantes.