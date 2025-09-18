RDC : les tensions s’intensifient dans le Masisi malgré un accord sur les prisonniers

La tension reste vive dans le territoire de Masisi, dans l’est de la RDC, où les rebelles de l’AFC-M23 continuent de s’affronter violemment avec les milices locales Wazalendo.

Ces combats répétés ont provoqué ces derniers mois des déplacements massifs de populations civiles, aggravant une crise humanitaire déjà critique.

Malgré la persistance des affrontements, une avancée diplomatique notable a été annoncée vendredi 12 septembre : le gouvernement congolais et l’AFC-M23 ont signé un mécanisme d’échange de prisonniers. C’est Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l’Afrique, qui a révélé l’accord sur son compte X (anciennement Twitter).

Mais sur le terrain, la situation reste instable. Des combats ont encore été signalés dans plusieurs localités du Nord-Kivu, notamment autour de zones stratégiques. Les Wazalendo, groupe d’autodéfense soutenu tacitement par Kinshasa, et les forces du M23 se disputent toujours le contrôle du territoire.

Alors que les lignes de front se renforcent, la signature de cet accord sur les prisonniers pourrait-elle marquer le début d’un dialogue plus large ? Pour l’heure, la population attend surtout des actes concrets : le retour à la sécurité, à la paix, et à la stabilité dans une région ravagée par plus d’une décennie de conflits.