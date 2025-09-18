Bienvenue sur Africanews

Des défenseurs du planning familial contre la destruction de contraceptifs

Des défenseurs des droits des femmes lors d'une manifestation contre la destruction de stocks de produits de planning familial en Belgique, près de l'ambassade des US 18/09/25   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Belgique

Des dizaines de militants des droits des femmes se sont rassemblés  près de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles jeudi, pour protester contre les plans possibles de l'administration Trump de détruire des millions de dollars de fournitures de planification familiale destinées aux femmes vivant dans des conditions difficiles en Afrique.

Les stocks de contraceptifs coûtent plus de 9 millions de dollars et sont financés par les contribuables américains. Ils sont destinés aux femmes vivant dans des zones de guerre ou des camps de réfugiés, selon les sénateurs américains.

Les produits sont stockés dans un entrepôt à Geel, en Belgique.

« Si vous regardez la liste des pays où les fournitures étaient censées être envoyées, il s'agit de cinq pays africains, dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, la Tanzanie et la Zambie, ces pays ont déjà un besoin énorme de fournitures, de contraceptifs. Par exemple, en Tanzanie, les fournitures qui devaient être envoyées représentent un tiers des besoins totaux du système de santé. Et en chiffres humains, c'est un million et demi de femmes et de jeunes filles qui étaient censées recevoir des produits vitaux. C'est un impact énorme sur la vie et la santé des gens. », a déclaré Micah Grzywnowicz, directeur régional de la Fédération internationale pour le planning familial.

Le mois dernier, le porte-parole adjoint du département d'État américain, Tommy Pigott, a déclaré qu'aucune décision définitive n'avait été prise concernant les contraceptifs et que l'administration était encore en train de "déterminer la marche à suivre".

La Belgique s'est entretenue avec les diplomates américains pour tenter d'éviter la destruction des produits, notamment en les sortant de l'entrepôt.

Selon les défenseurs des plannings familiaux des deux côtés de l’Atlantique, la destruction de ces produits pourrait entraîner 362 000 grossesses non désirées et la mort de plus de 700 femmes à la suite d'un accouchement ou d'une grossesse.

