Football : accusé de viol, l'international Thomas Partey plaide non coupable

Le joueur international de football Thomas Partey a comparu mercredi devant un tribunal londonien et a plaidé non coupable des accusations de viol et d'agression sexuelle impliquant trois femmes.

Le milieu de terrain de Villarreal est accusé de cinq chefs d'accusation de viol concernant deux femmes, ainsi que d'un chef d'accusation d'agression sexuelle contre une troisième femme, entre avril 2021 et juin 2022.

Les faits présumés se sont déroulés alors que Thomas Partey jouait pour le club de football Arsenal, en Premier League. Il a quitté le club cet été et a signé avec le club espagnol Villarreal.

Âgé de 32 ansn l’international ghanéen a comparu devant la Cour royale de Southwark et n'a pris la parole que pour confirmer son nom et sa date de naissance et plaider non coupable.

Partey a été libéré sous caution avant son procès, qui est prévu pour le 2 novembre 2026.