Une commission proche de l'ONU accuse Israël de génocide à Gaza

Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Vous êtes tous complices du génocide » à Gaza, en Italie, le 30 août 202   -  
Copyright © africanews
Alessandra Tarantino/Alessandra Tarantino/Invision/AP
By Rédaction Africanews

Israël

Israël commettait un génocide à Gaza, selon des experts indépendants mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. 

Le document publié mardi appelle à une action de la communauté internationale pour mettre fin à cette tragédie et punir les responsables.  

Le document de la commission proche de l'ONU pourrait être utilisé par les procureurs de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice des Nations unies. 

'' La commission a conclu qu'Israël a commis un génocide contre le peuple palestinien à Gaza et qu'il poursuit ce génocide. Cela fait maintenant près de deux ans qu'Israël a lancé sa campagne militaire dans la bande de Gaza en octobre 2023. Il s'agit de l'attaque la plus impitoyable, la plus longue et la plus étendue contre le peuple palestinien depuis 1948. Chaque jour qui passe, les meurtres et la famine des Palestiniens se poursuivent’’, a déclaré Navi Pillay, présidente de la Commission.

Israël a rejeté ce qu'il a qualifié de rapport "déformé et faux". La commission d'enquête sur les territoires palestiniens occupés et Israël, créée il y a quatre ans. 

 

