Soudan du Sud : l'opposition appelle à une mobilisation pour un '' changement de régime''

Au Soudan du Sud, l'opposition a appelé lundi à une mobilisation pour un changement de régime dans le pays.

Cet appel fait suite à l’annonce par le pouvoir d’un éventuel procès contre l’ex-vice-président Riek Machar pour trahison et crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir ordonné l'attaque d'une base militaire en mars par une milice qui a couté la vie à 250 soldats selon les chiffres officiels. Ce que conteste sa formation politique.

Laissant craindre un retour à la violence et surtout une remise en cause de l’accord de paix de 2018. Le document conclu entre le président Salva Kiir et son éternel opposant Riek Machar de faire taire les armes dans le pays.

Le Soudan du Sud a plongé dans la guerre en 2013, après son indépendance du Soudan en 2011.

Le plus jeune pays du continent est toujours dans l’attente d’une élection présidentielle. Prévu en 2024, le scrutin a été reporté à 2026. Alors que le climat est une nouvelle fois tendu, un glissement du calendrier est au cœur des appréhensions à Juba.