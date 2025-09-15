RDC : lancement de la vaccination contre Ebola

Une campagne de vaccination contre le virus Ebola a officiellement débuté dans la zone de santé de Bulape, épicentre de l’épidémie déclarée début septembre.

Quatre cents doses du vaccin Ervebo ont été livrées sur place, prélevées sur un stock national de deux mille doses. En renfort, le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccins a approuvé l’envoi de quarante-cinq mille doses supplémentaires afin de soutenir la riposte.

La stratégie retenue est celle de la « vaccination en anneau », ciblant les contacts des patients infectés et les professionnels de santé de première ligne, particulièrement exposés. L’OMS souligne que le vaccin Ervebo est sûr et protège contre la souche Zaïre ebolavirus, identifiée comme responsable de l’épidémie actuelle.

Selon le ministère de la Santé à Kinshasa, on dénombre actuellement trente-deux cas suspects, vingt cas confirmés et seize décès. En parallèle, des traitements à base d’anticorps monoclonaux (Mab114) ont été déployés dans les centres de prise en charge.

Les forêts tropicales denses de la RDC constituent un réservoir naturel du virus Ebola, qui provoque fièvre, douleurs corporelles et diarrhées, et peut persister dans l’organisme des survivants avant de réapparaître plusieurs années plus tard.

Pour renforcer la réponse, l’OMS a déjà mobilisé quarante-huit experts spécialisés en épidémiologie, soins cliniques, logistique et engagement communautaire. L’organisation collabore également avec les pays voisins, dont l’Angola, afin de renforcer la préparation aux frontières.

L’OMS évalue aujourd’hui le risque de santé publique comme élevé au niveau national, modéré à l’échelle régionale et faible au niveau mondial, tout en appelant la communauté internationale à soutenir rapidement les efforts de la RDC pour contenir l’épidémie et éviter sa propagation.