Le nombre de décès dus au choléra a augmenté de 50 % en 2024

Les statistiques mondiales de l'Organisation Mondiale de la Santéd sur le choléra pour 2024 ont montré que la portée des flambées de choléra a continué de s'étendre l'année dernière.

Les cas de choléra signalés ont augmenté de 5 % et les décès de 50 % dans le monde en 2024 par rapport à 2023, avec près de 560 000 infections signalées dans 60 pays et régions et plus de 6 000 personnes décédées des suites de la maladie. Le fardeau de la maladie est resté concentré en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, qui représentent collectivement 98 % de tous les cas signalés, selon l'OMS.

Au total, 12 pays ont déclaré chacun plus de 10 000 cas, dont sept ont connu des flambées importantes pour la première fois l'année dernière. En particulier, les Comores, pays insulaire d'Afrique de l'Est, ont signalé une résurgence du choléra en 2024 après plus de 15 ans d'absence de flambées. Le taux de létalité pour l'Afrique est passé de 1,4 % en 2023 à 1,9 % en 2024, selon l'OMS.

Les conflits, le changement climatique, les déplacements de population et les déficiences à long terme des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène continuent d'alimenter la progression de la maladie, qui se propage rapidement par l'intermédiaire d'eau contaminée par des matières fécales, selon l'OMS.

Les données préliminaires montrent que la crise mondiale du choléra se poursuit en 2025, 31 pays et régions ayant signalé des flambées depuis le début de l'année.

Au 17 août, plus de 409 000 cas de choléra et de diarrhée aqueuse aiguë avaient été signalés dans le monde, soit une baisse de 20 % par rapport à la même période en 2024.

Selon l'OMS, 4 738 personnes sont décédées des suites de la maladie dans le monde, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2024.