Guerre en Ukraine : Trump veut interdire l'achat de pétrole russe par des membres de l'OTAN

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il pensait que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin si tous les pays de l'OTAN cessaient d'acheter du pétrole à la Russie et imposaient à la Chine des droits de douane de 50 % à 100 % sur ses achats de carburant russe.

Le message de Trump sur son réseau social fait suite à une conférence téléphonique vendredi avec les ministres des Finances du Groupe des Sept, un forum réunissant les démocraties industrialisées.

Au cours de cette rencontre, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ont appelé leurs homologues à former un « front uni » afin de couper « les revenus qui financent la machine de guerre de Poutine », selon le bureau de Greer.

Trump a déclaré que l'achat de pétrole russe par certains membres de l'alliance était « choquant ». Comme s'il s'adressait aux membres de l'OTAN, il a déclaré : « Cela affaiblit considérablement votre position dans les négociations et votre pouvoir de négociation avec la Russie. »

Depuis 2023, la Turquie, membre de l'OTAN, est le troisième plus grand acheteur de pétrole russe, après la Chine et l'Inde, selon le Centre for Research on Energy and Clean Air. Parmi les autres membres de l'alliance de 32 États impliqués dans l'achat de pétrole russe figurent la Hongrie et la Slovaquie.

Le message de Trump intervient après le récent vol de plusieurs drones russes en Pologne, une escalade de la part de la Russie qui pénétrait dans l'espace aérien d'un allié de l'OTAN. La Pologne a abattu les drones, mais Trump a minimisé la gravité de l'incident et les motivations de la Russie en déclarant que « cela aurait pu être une erreur ».

Le président américain a déjà imposé une taxe à l'importation de 25 % sur les marchandises en provenance d'Inde pour ses achats de produits énergétiques russes.

Dans son message, Trump a déclaré que la responsabilité de la guerre incombait à son prédécesseur, le démocrate Joe Biden, et au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il n'a pas inclus dans cette liste Poutine, qui a lancé l'invasion.