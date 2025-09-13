RDC : l'audience du procès de Joseph Kabila renvoyée au 19 septembre 2025

L’audience dans le procès qui oppose l ’ancien chef d’État congolais, Joseph Kabila au parquet général militaire de la République démocratique du Congo, a été renvoyée au 19 septembre 2025.

Alors que les juges de la Haute Cour militaire avaient prévu de rendre leur verdict le vendredi 12, les avocats des parties civiles notamment la RDC ainsi que les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, situées dans l’est du pays, ont interrompu l’audience avec une requête.

Les parties civiles ont en effet demandé que la Cour reprenne les débats en prenant connaissance de nouveaux éléments dont les témoignages qui décrivent les liens présumés entre Joseph Kabila et des comptes bancaires qui auraient été utilisées pour le financement de l’AFC/M23.

Après s’être retirée la Cour a jugé cette demande recevable.

L'ex-président est poursuivi par la Haute Cour militaire pour complicité avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Il risque la peine de mort. Joseph Kabila est absent de ce procès qui a commencé le 25 juillet.