Tunisie : le “Big Tech Africa” pour l'innovation technologique en Afrique

La deuxième édition du Salon africain des technologies, de l'intelligence artificielle et des start-ups, connu sous le nom de Big Tech Africa, s’est achevée jeudi en Tunisie.

L’événement a accueilli plus d’une trentaine de pays, une centaine de start-ups en majorité tunisiennes et des milliers de visiteurs.

Une opportunité pour les chefs d’entreprise d’élargir leur réseau et de s’imposer sur le marché.

“Nous sommes une start-up, donc ces événements sont très importants pour nous. Le réseautage informel peut vous aider dans le cadre de votre travail à la télévision, mais aussi vous permettre d'agrandir votre cercle et d'être accepté plus facilement. C'est pourquoi nous devons toujours profiter de ces occasions, contribuer à ces événements et communiquer avec les participants et les organisateurs.” affirme un propriétaire de start-ups :

Pour la première fois, une trentaine d’investisseurs internationaux spécialisés dans le financement des start-ups étaient présents. Selon Iskander El Hadar, président du comité d'organisation c’était l’occasion pour les entrepreneurs tunisiens d'obtenir des investissements étrangers

“Aujourd'hui, nous sommes venus pour découvrir des entreprises. Nous aimons ça. Faire du réseautage c'est une bonne chose pour nous. En tant que personnes qui font du réseautage, nous leur présentons notre produit, et de cette façon, nous échangeons des informations et communiquons les uns avec les autres.” dixit une autre propriétaire de start-ups.

Des propriétaires de petites entreprises, des fondateurs de start-ups et des investisseurs, étaient réunis pour explorer l'avenir de l'innovation technologique en Afrique afin de soutenir leur expansion sur le continent.