La flottille Sumud repousse une fois de plus son départ vers Gaza

Le départ de la flottille internationale Sumud à destination de Gaza depuis le port tunisien de Sidi Bou Saïd a été reporté mercredi soir en raison du mauvais temps, mais aussi après deux nuits consécutives d’attaques de drones contre ses navires.

Selon le ministère tunisien de l’Intérieur, l’attaque de mardi soir a été « préméditée ». Les autorités ont ouvert une enquête pour « faire toute la lumière » et identifier les commanditaires, les complices et les exécutants de cette agression.

La flottille affirme que ses deux navires principaux, l’Alma et le Family, ont été pris pour cible successivement lundi et mardi soir. Le premier transportait des militants internationaux, tandis que le second comptait à son bord Greta Thunberg et l’ancienne maire de Barcelone, Ada Colau. Ces navires jouent un rôle logistique essentiel en soutenant les autres embarcations. Au total, la Global Sumud Flotilla regroupe plus d’une cinquantaine de bateaux et rassemble des activistes venus de 44 pays.

Avant le départ initialement prévu, Wael Nawar, représentant de Sumud Tunisie, a déclaré :

« Ce grand nombre de bateaux en mer est difficile à arrêter pour les sionistes. Cela a déjà suscité un intérêt mondial et un soutien international, pour la flottille. Tous les regards sont désormais rivés sur Gaza. Notre objectif est de briser le blocus et d’atteindre Gaza pour y livrer du lait pour bébés, des médicaments et de l’aide humanitaire. Mais si un autre scénario devait survenir, nous sommes prêts à y faire face. »

James Griffin, participant écossais de la flottille, a ajouté :

« Nous connaissons les dangers, mais lorsque nous sommes entrés dans ce port, nous avons reçu tout le soutien du peuple tunisien. À Barcelone aussi, nous avons vu l’appui immense des habitants. Seules les personnes qui travaillent ensemble peuvent changer les choses. C’est pourquoi nous descendons vers Gaza pour accomplir notre mission. »

Les incidents de cette semaine ne sont pas les premiers du genre. En mai dernier, un autre navire de la flottille a signalé une attaque de drones en haute mer au large de Malte. Par ailleurs, un convoi terrestre traversant l’Afrique du Nord avait tenté de rejoindre Gaza, mais avait été stoppé en Libye orientale par des forces de sécurité alignées sur l’Égypte.

Malgré ces obstacles, les organisateurs réaffirment leur détermination à mener la mission humanitaire à terme et annoncent qu’ils tenteront de reprendre la mer dès que la météo le permettra.