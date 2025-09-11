Guerre en Ukraine : la violation de l’espace aérien polonais inquiète l’ONU

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes ont pénétré l’espace aérien polonais lors d’une attaque simultanée sur l’Ukraine, selon le Commandement des Forces armées polonaises. L’institution a qualifié l’incident de « franchissement sans précédent » et d’« acte d’agression constituant une menace réelle pour la sécurité des citoyens ». Les forces armées polonaises ont immédiatement déclenché les procédures de défense.

Au Sejm, le Premier ministre polonais, Donald Tusk a annoncé l’activation de l’article 4 du traité de l’OTAN, qui engage les consultations entre alliés face à une menace sur le territoire d’un État membre. Il a insisté sur la nécessité d’un soutien accru pour la protection de l’espace aérien polonais et a dénoncé la Russie pour avoir « déclaré une confrontation au monde libre », qualifiant cette incursion de tentative délibérée de semer la peur et la division.

L’Organisation des Nations Unies suit la situation « avec une grande inquiétude ». Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, a souligné que l’incident « illustre l’impact régional et le risque réel d’expansion de ce conflit dévastateur ».

Des responsables européens ont décrit l’incursion comme une provocation délibérée. Des chasseurs de l’OTAN ont été dépêchés pour intercepter les drones, marquant la première confrontation directe de l’Alliance dans son espace aérien. Pendant ce temps, des opérations de déblaiement et de sécurisation se poursuivaient dans le village de Wyryki, près de Lublin, touché par les frappes.

Bien que le ministère russe de la Défense affirme ne pas avoir visé la Pologne, et que la Biélorussie indique que certains drones se sont écartés de leur trajectoire sous l’effet d’interférences électroniques, plusieurs dirigeants européens considèrent cette incursion comme une extension intentionnelle de l’agression russe contre l’Ukraine.

Depuis l’invasion russe en 2022, la Pologne a déjà subi des violations de son espace aérien, mais jamais d'une telle ampleur. Cette escalade ravive la crainte d’une propagation du conflit ukrainien au cœur de l’Europe, alors que les efforts diplomatiques restent infructueux.