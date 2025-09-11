Bienvenue sur Africanews

Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite font 35 morts et plus de 130 blessés

Des habitants constatent les dégâts causés au Musée national après les frappes aériennes israéliennes de mercredi à Sanaa, au Yémen, le jeudi 11 septembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Yémen

Israël a mené mercredi de violentes frappes aériennes sur la capitale yéménite Sanaa, ciblant un quartier général militaire et une station de carburant, tout en endommageant des habitations voisines. Les équipes de secours fouillent encore les décombres.

Cette riposte intervient après qu’un drone houthi a frappé dimanche un aéroport israélien et s’inscrit dans une série d’attaques et de contre-attaques entre Israël et les Houthis au Yémen, prolongement du conflit à Gaza. Les Houthis, soutenus par l’Iran, justifient leurs actions par leur solidarité avec le Hamas et la population palestinienne.

Parallèlement, à Aden, le ministre yéménite de la Défense, Mohsen Al-Daari, a rencontré le nouvel ambassadeur de l’Union européenne, Patrick Simonnet. Il a dénoncé l’appui de l’Iran aux Houthis, notamment dans le trafic d’armes et de stupéfiants, et a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour sécuriser les côtes yéménites et lutter contre la contrebande.

