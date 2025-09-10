Khaby Lame est arrivé en Chine

Le tiktokeur le plus suivi au monde avec ses 160 millions d'abonnés a foulé le sol de Pékin mardi.

Dans le contexte de l'engouement actuel pour les voyages en Chine, l'influenceur sénégalais-italien Khaby Lame, célèbre pour ses réactions muettes à des astuces de vie complexes, qui lui ont valu le surnom de « frère sans voix », est arrivé mardi à Pékin et a commencé son voyage en Chine, selon un message publié sur son compte Sina Weibo.

La personnalité TikTok, qui compte plus de 160 millions d'abonnés, sera présente mercredi dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, dimanche dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, et participera mercredi prochain à des expériences liées au patrimoine culturel immatériel à Guangzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, selon une annonce diffusée en direct par la plateforme chinoise de vidéos courtes Kuaishou.

Il a ajouté qu'il avait hâte de découvrir la culture et l'histoire chinoises, avec un intérêt particulier pour le kung-fu. Il est également impatient de goûter à la cuisine locale. « Je n'y suis jamais allé, ce sera ma première fois », a-t-il déclaré dans la vidéo.